Brand in Mehrfamilienhaus in Mannheim - Feuerwehr im Einsatz

Mannheim. In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Drei Personen sollen sich nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt haben. Bei dem Einsatz seien zwei Personen aus dem zweiten Obergeschoss des Gebäudes im Almenhof mit einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet worden. Die übrigen Hausbewohner brachten sich selbstständig in Sicherheit. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an. Der Brand war gegen 20.25 gemeldet worden.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.