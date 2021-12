Brand in Mehrfamilienhaus in Mannheim - drei Verletze

Mannheim. In einem Mehrfamilienhause in Mannheim ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Drei Personen verletzten sich bei dem Feuer im Almenhof, teilte die Polizei mit. Die Bewohnerin der Brandwohnung, die sich selbst in Sicherheit gebracht hatte, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, hieß es nach Angaben der Feuerwehr. Demnach wurden zwei weitere Personen, die von einem Balkon im ersten Stockwerk mittels einer Drehleiter gerettet wurden, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben.

Die übrigen Bewohner des Gebäudes in der Straße "Am Sennteich" retteten sich selbstständig ins Freie. Die Feuerwehr bekam den gegen 20.25 Uhr gemeldeten Brand schnell in den Griff und löschte die Flammen. Am späten Abend waren die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandwohnung war nach dem Feuer unbewohnbar.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 26 Kräften im Einsatz. Vor Ort war auch die Freiwillige Feuerwehr Neckarau. Die Freiwilligen Feuerwehren Neckarau, Innenstadt und Nord besetzten während des Einsatzes die Wachen. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, zwei Notärzten, darunter der Leitende Notarzt, sowie dem Organisatorischen Leiter im Einsatz eingebunden. Auch die Polizei war vor Ort.