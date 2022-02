Mannheim. Am frühen Montagmorgen ist in der Mannheimer Neckarstadt-West ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie die Feuerwehr Mannheim mitteilte, konnten die 13 Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die Ursache für den Brand in einem der Zimmer ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Einsatzinformationen konnte das Feuer schnell gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen dauern derzeit aber noch an.

