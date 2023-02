Mannheim. In der Mannheimer Neckarstadt ist es am Montag zu einem Brand auf einem Firmengelände gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fingen gegen 9 Uhr in der Innstraße mehrere Europaletten Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Schaden wird mit rund 30 000 Euro angegeben. Da unklar ist, wie das Feuer ausbrach, haben Brandermittler der Polizei die Ermittlungen übernommen.