Brand in Mannheimer Konrad Duden Realschule - drei Verletzte

Mannheim. Die Mannheimer Feuerwehr hat am Montag einen Brand in der Konrad Duden Realschule auf der Rheinau gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden drei Personen, die sich in der Schule in der Kronenburgstraße aufhielten, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht. Das Feuer war gegen 12 Uhr aus unbekannten Gründen im Untergeschoss des Gebäudes ausgebrochen, berichtete die Polizei.

Die Wehrleute bekämpften den Zimmerbrand mit zwei Schlauchleitungen. Nachdem das Feuer gelöscht war, seien die großflächig verrauchten Bereiche von mehreren Trupps unter Atemschutz kontrolliert und belüftet worden. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Vor Ort waren der Löschzug der Feuerwache Süd sowie ein Einsatzleitwagen und zwei Löschfahrzeuge der Hauptfeuerwache. Während der Dauer des Einsatzes wurden die Feuerwache Süd durch ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Rheinau und die Hauptfeuerwache durch ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Neckarau besetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.