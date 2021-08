Brand in Mannheimer Innenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Die Mannheimer Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brandeinsatz in der Innenstadt ausgerückt. Nach Angaben der Polizei brannte es gegen 19.50 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses im Quadrat M4. Vier Personen sind daraufhin vom Rettungsdienst wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht worden. Diese konnten nach einer kurzen Kontrolle durch die Sanitäter aber alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Feuerwehr berichtete, war der Brand bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits gelöscht. Die Wehrleute führten daraufhin Nachlöscharbeiten durch. Zudem wurde das Treppenhaus belüftet und die weiteren Wohnungen im Gebäude kontrolliert.

Wie es zu dem Brandausbruch kommen konnte, ist bisher noch nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht abschätzbar.

Der Kriminaldauerdienst hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 bei der Kriminalpolizei zu melden (mit pol).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2