Ludwigshafen. Am Dienstagabend ist es in einer Tiefgarage in Ludwigshafen zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, könnte eine weggeworfene Zigarette der Grund sein, dass das Feuer gegen 20.20 Uhr in der Tiefgarage in der Abteistraße ausgebrochen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da es in einem leerstehenden Garagenabteil zu brennen begann, entstand kein größerer Schaden. Die Polizei schätzt ihn auf rund 1000 Euro und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 zu melden.