Brand in Labor der Hochschule

Die Feuerwehr hat am Samstagvormittag einen Brand in einem Labor der Hochschule Mannheim, gelegen im Stadtteil Almenhof, gelöscht. Gegen 9.30 Uhr war eine starke Rauchentwicklung nach Angaben der Polizei festgestellt worden. Die Mannheimer Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandbekämpfer konnten schließlich in einem Labor den Brand ausfindig machen und das Feuer schnell löschen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Sowohl die Ursache des Feuers als auch die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Das zuständige Dezernat vom Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in der Sache übernommen. kpl/lia/pol

