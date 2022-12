Mannheim. Ein Gebäude in einer Kleingartenanlage auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Montagvormittag in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit 25 Personen ausgerückt war, konnte den Brand löschen, wie sie mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Person wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.