Brand in Industriebetrieb in Mannheim - Nachlöscharbeiten laufen

Mannheim. Ein Feuer ist in einem Industriebetrieb in der Holländerstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilt. Das Feuer wurde gegen 15.43 Uhr in einem metallverabreitendem Betrieb. Die Rauchentwicklung war zu Beginn schon von weitem zu sehen. Die Feuerwehr entsandte zahlreiche Kräfte von Berufsfeuerwehr und Freiwlliger Feuerwehr. Vor Ort brannten Elektroschrott und geringe Mengen Leichtmetall. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine etwa 10 qm große Fläche. Der Brand war nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle.

Drei Betriebsangehörige waren leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Noch bis etwa 18 Uhr finden Löscharbeiten statt.