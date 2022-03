Brand in Industrieanlage - zwei Personen leicht verletzt

Mannheim. In einer Halle einer Industrieanlage im Mannheimer Stadtteil Lindenhof ist am Montagmittag, gegen 13 Uhr, eine Schleifanlage in Brand geraten. Nach ersten Angaben der Feuerwehr mussten zwei Personen mit Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt werden. Das Feuer konnte sich auf die Lüftungsanlage des Betriebes ausbreiten. Durch schnelles Eingreifen der Kräfte der Werkfeuerwehr und der Berufsfeuerwehr Mannheim konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden. Näheres ist nicht bekannt.

