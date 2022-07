Mannheim. Aus noch unbekannter Ursache ist es am Mittwochnachmittag im Heizkraftwerk Nord auf der Friesenheimer Insel zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr Mannheim brannte ein Vorlagebehälter. Die Einsatzkräfte entleerten daraufhin den Vorlagebehälter in den Heizkessel. Zusammen mit der automatischen Löschanlage konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die Maßnahmen vor Ort dauern voraussichtlich noch längere Zeit an.

