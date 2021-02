  Brand in Gaststätten-Küche geht glimpflich aus

Aus unbekannter Ursache ist in der Küche einer Gaststätte in der Neckarstadt-West ein Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Alphornstraße schnell löschen. Der Brand am Dienstagabend habe sich ausschließlich auf die Küche begrenzt, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Nach Angaben der Beamten wurden aus dem Mehrfamilienhaus insgesamt fünf Anwohner evakuiert. Sie konnten nach Abschluss der Lösch- und Lüftungsarbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es während des Einsatzes nicht. pol/kpl

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/mannheim