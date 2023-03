Brand in Einfamilienhaus in Mannheim-Seckenheim

Mannheim. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind aktuell bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Mannheim-Seckenheim im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr kurz vor 20 Uhr zu dem Haus in der Straße am Römerbrunnen gerufen. Bei der Brandbekämpfung retteten Feuerwehrleute einen Bewohner aus dem Gebäude, der Mann wird zurzeit durch den Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr ist laut Polizei aktuell noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wie es zu dem Brandausbruch kam, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

