Schönau. Ein Brand in einem Industriegebäude in der Sonderburgstraße hat am Dienstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Wie die Feuerwehr mitteilte brach das Feuer im Elektroverteiler des Gebäudes aus und konnte erfolgreich gelöscht werden. Zwei Personen wurden durch die starke Rauchgasentwicklung verletzt und vom anwesenden Rettungsdienst versorgt. Die Aufräumarbeiten laufen an.

