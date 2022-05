Für Aufsehen am Rande des Stadtfestes hat am Samstagabend ein Brand in der Fressgasse gesorgt. Aus, so die Polizei, bislang ungeklärter Ursache brach gegen 19 Uhr ein Feuer im Verkaufsraum eines Lederwarengeschäfts in Q 3 aus. Dabei kam es zu starker Rauchentwicklung. „Der Laden erstreckt sich über drei Stockwerke, der Brand war zunächst schwer zu lokalisieren – aber dann hatten wir ihn schnell gelöscht“, erklärte Einsatzleiter Jochen Kattermann. Man habe drei Trupps unter Atemschutz einsetzen müssen, eine Ausbreitung des Feuers auf die Wohnungen aber verhindern können. Dabei wurde die Berufsfeuerwehr von der Freiwilligen Feuerwehr Neckarau unterstützt. Durch den Brandrauch, der in obere Stockwerke zog, wurden drei Hausbewohner verletzt, davon musste eine Frau ins Krankenhaus. Während der Löscharbeiten war die Fressgasse fast zwei Stunden gesperrt. pwr

