Mannheim. Aus noch unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag in den Mannheimer Quadraten in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr brannte es gegen 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat G 5. Ein Bewohner einer Dachgeschosswohnung wurde über eine Drehleiter der Feuerwehr aus einer Wohnung gerettet, da das Treppenhaus zu diesem Zeitpunkt verraucht war.

Nach bisherigem Erkenntnisstand, wurde bei dem Feuer augenscheinlich niemand verletzt. Ein Bewohner wurde jedoch vorsorglich, zur weiteren Untersuchung, in eine Mannheimer Klinik verbracht. Ursache und Schadenhöhe sind unbekannt, die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt.