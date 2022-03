Mannheim. Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen wegen eines Brands in einem Bürokomplex im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die örtliche Löschanlage beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits ausgelöst. Es wurde zudem ein Kabelbrand in einer Zwischendecke festgestellt. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd in einem EDV-Raum lokalisieren, wo der Brand durch die Löschanlage gelöscht werden konnte. Der Raum wurde abschließend durch die Feuerwehr belüftet.

