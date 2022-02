Brand in Biomassekraftwerk - Arbeiter mit Fluchthaube in Sicherheit gebracht

Mannheim. In einem Außensilo des Biomassekraftwerks Mannheim in Otto-Hahn-Straße auf der Friesenheimer Insel ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war aufgrund des Rauchs für einen Arbeiter, der sich auf einer Arbeitsplattform befand, der Rückzugsweg versperrt. Er konnte durch die Einsatzkräfte mit einer Brandfluchthaube in Sicherheit gebracht werden und blieb unverletzt.

Der Brand, der sich über Förderrohre auszubreiten drohte, konnte durch drei Trupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutzgerät gelöscht werden. Eine weitere Brandausbreitung konnte dadurch verhindert werden. Das komplette Silo und die Förderrohre wurden entleert und rund zehn Quadratmeter brennbares Material abgelöscht.