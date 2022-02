Mannheim. In einem Einkaufszentrum im Freiberger Ring im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei war ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein.

Auslöser war nach ersten Ermittlungen eine Rauchentwicklung in einem Geschäft, vermutlich einem Imbiss, im Einkaufszentrum. Wie die Feuerwehr mitteilt, breitete sich der Rauch über alle vier Geschosse des Gebäudes aus. Das Feuer befindet sich nach Angaben der Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle. Betroffene Personen wurden laut Polizei aus dem Gefahrenbereich geführt. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort sei auch ein Rettungshubschrauber gelandet. Gegen 14 Uhr war das Gebäude soweit wieder entraucht, dass Ladenpersonal, Mieter und Bewohner in die Räume zurückkehren konnten. Die Ermittlung der Brandursache und der Schadenhöhe dauert noch an.

Der Löschzug der Wache Nord, ein verstärker HLF der Wache Süd und der B-Dienst fahren aktuell zu einem gemeldeten Brand in einem Gebäude im Stadtteil Vogelstang. #112live #mannheim112 #Twittergewitter2022 pic.twitter.com/jQJEqL6cZe — Feuerwehr Mannheim (@FwMannheim) February 11, 2022

Im unmittelbaren Bereich des Vogelstang-Centers war der Straßenverkehr während des Löscheinsatzes eingeschränkt und wurde örtlich umgeleitet.

