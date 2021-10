Mannheim. Bei einem Brand im Mannheimer L-Quadrat am Donnerstagmorgen hat sich aus bislang unbekannter Ursache Abfall entzündet. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, entwickelte sich das Feuer gegen 9 Uhr in einer Hofeinfahrt im Quadrat L 11. Hierbei soll durch die starke Rauchentwicklung Rauchgas über die Lüftungen in die darüber liegenden Wohnungen eingedrungen sein. Wie die Polizei Mannheim auf Nachfrage bestätigte, ist das Haus ohne Verletzte geräumt worden.

