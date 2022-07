Mannheim. Derzeit sind die Rettungskräfte bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Waldhof im Einsatz. Gegen kurz vor 21.00 Uhr gingen beim Polizeinotruf mehrere Meldungen über einen Feuer in der Schwalbacher Straße ein, teilte die Polizei mit. Vor Ort konnte der Sachverhalt zunächst so bestätigt werden. Ausgehend von dem betroffenen Mehrfamilienhaus kommt es derzeit zu einer starken Rauchentwicklung. Nähere Informationen liegen noch nicht vor.

