Mannheim. Wegen einem Brand in einer Shisha-Bar in der Mannheimer Innenstadt ist die Feuerwehr am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand in der Bar, die sich im Erdgeschoss eines Hochhauses im Bereich des Willy-Brandt-Platzes befand, schnell gelöscht werden. Aufgrund ausgelöster Rauchmelder wurden zudem das erste und das elfte Obergeschoss kontrolliert, wobei allerdings nichts festgestellt werden konnte.

