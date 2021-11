Brand einer Garage in Mannheim-Waldhof – 20 000 Euro Schaden

Mannheim. Aus noch unbekannter Ursache ist am frühen Samstagmorgen in einer Garage im Mannheimer Stadtteil Waldhof ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte es gegen 00.30 Uhr eine Garage eines Garagenkomplexes in der Schwalbacher Straße. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte die Flammen schnell löschen, sodass Übergreifen auf andere Garagen verhindert werden konnte. Der entstandene Schaden an der Garage wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Es kam zu keinen Verletzten. Aufgrund der unklaren Brandursache hat das Kriminalkommissariat Mannheim die Ermittlungen übernommen.

