Mannheim. Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in der Otto-Hahn-Straße in Mannheim ist am Mittwochvormittag, gegen 10.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Polizei sei vermutlich Müll in Brand geraten, die genaue Brandursache sei aber noch unklar. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Näheres ist nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Dortmund Polizei erschießt mit Messer bewaffneten 16-Jährigen Mehr erfahren