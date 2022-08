Brand auf Recyclinghof

Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes in der Otto-Hahn-Straße auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. In der Abfallbeseitigungsfirma geriet ein großer, hauptsächlich aus Sperrmüll bestehender Müllberg nach ersten Angaben der Feuerwehr gegen 10.45 Uhr in Brand. Das Feuer griff in kurzer Zeit auf weitere Müllberge über. Es entwickelte sich eine von Weitem sichtbare schwarze Rauchwolke.

Die Rauchwolken des Müllbergs waren auch von Weitem sichtbar. © René Priebe

Die Brandursache ist noch nicht geklärt, vermutlich entstand bei Verladearbeiten eine Stichflamme. Personen wurden nicht verletzt. Die drei Wachen der Berufsfeuerwehr und die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt, Neckarau, Nord sowie Rheinau waren mit 90 Einsatzkräfte vor Ort. Die Wasserschutzpolizei war ebenfalls im Einsatz. Mit Hilfe des Feuerlöschboots wurde vom Wasser aus das Löschen einer brennenden Böschung am Ufer übernommen. Zwei Stunden später war das Feuer unter Kontrolle. Die Schadenshöhe ist unklar. red