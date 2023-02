Mannheim. In der Mannheim Neckarau ist es am Montag zu einem Brand auf einem Firmengelände gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fingen gegen 9 Uhr in der Innstraße mehrere Europaletten Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Der Schaden wird mit rund 30 000 Euro angegeben. Da unklar ist, wie das Feuer ausbrach, haben Brandermittler der Polizei die Ermittlungen übernommen.

