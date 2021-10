Mannheim. Bei einem Brand auf der Friesenheimer Insel in Mannheim hat am frühen Montagabend im Bereich des Heizkraftwerkes Nord zerteiltes Holz in einem Silo Feuer gefangen. Auf Nachfrage teilte die Feuerwehr Mannheim mit, dass eine leichte Geruchsbelästigung im näheren Umfeld möglich sei. Die Feuerwehr ist derzeit mit rund 44 Einsatzkräften mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Bei dem Brand soll es zu keinen Verletzten gekommen sein.

