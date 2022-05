Brand auf Friesenheimer Insel in Mannheim - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Mannheim. Ein Großbrand ist am Mittwochabend auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ausgebrochen. Nach Angaben von Polizei und Stadt begann in einem Metall verarbeitenden Betrieb in der Scheidhorststraße ein Schrotthaufen zu brennen. Gegen 21.15 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle ein. Rund 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten rückten wegen des Feuers aus.

Näheres zur Brandursache war zunächst nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Anwohnerinnen und Anwohner in den nördlichen Stadtteilen werden gebeten, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Nach Angaben der Stadt Mannheim stieg der Brandrauch senkrecht nach oben. Aufgrund des Windes wurde er in Richtung Bergstraße geweht. Von dort wurden Geruchsbelästigungen gemeldet.

Die Brandbekämpfung erfolgte mit mehreren Strahlrohren und Wasserwerfern. Der Einsatz sollte noch mehrere Stunden andauern, so eine Mitteilung der Stadt von 0 Uhr.

Die Diffenestraße musste zwischen der Kreuzung Industriestraße und Friesenheimer Straße gesperrt werden.

Auch über mehrere Warn-Apps wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Außerdem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschalten werden. Autofahrer sollten den Bereich großräumig umfahren.