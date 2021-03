Gleich zweimal ist die Feuerwehr am Samstag zu Flächenbränden auf einer Waldlichtung in Höhe des Mansfelder Weges auf der Blumenau ausgerückt. Den ersten – auf einer Fläche von etwa fünf mal fünf Metern – konnte ein Zeuge gegen 16.15 Uhr löschen, nachdem er die Retter alarmiert hatte. Die Feuerwehr löschte nach und kontrollierte anschließend mit einer Wärmebildkamera. Die Ursache wurde nicht herausgefunden. Etwa eine Stunde später musste die Feuerwehr erneut wegen eines Brands ebenfalls am westlichen Ende der Waldlichtung ausrücken – diesmal war die Fläche des Feuers mit 15 mal 15 Metern allerdings deutlich größer. „Das Feuer hätte jedoch jederzeit auf angrenzende Nadelbäume übergreifen können“, heißt es vonseiten der Polizei. Wie hoch der Flurschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen gaben an, zwei Kinder oder Jugendliche mit Fahrrädern in der Nähe des Brandes gesehen zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen: 0621/174 44 44. pol/lok