Boveristraße und Steg nachts gesperrt

Seit September 2020 laufen die Arbeiten am Neubau des barrierefreien Rad- und Fußgängerüberwegs in der Boveristraße (wir berichteten mehrfach). Jetzt muss das Gerüst abgebaut werden. Daher kommt es ab sofort bis zum 8. Juli im Bereich des Rad- und Fußgängerstegs sowie in der Boveristraße zu nächtlichen Sperrungen. Der Übergang kann laut Stadt von 20 bis 5 Uhr nicht benutzt werden. Ausnahme ist am Samstag, 3. Juli: Da wird der Steg von 20 Uhr bis zum Sonntag, 4. Juli, 14 Uhr, gesperrt. Während dieser Zeit kann der Fuß- und Radverkehr die südlich liegende „BBC-Brücke“ oder den Bahnübergang „Zum Herrenried“ nutzen, so das Rathaus. Außerdem ist es laut Stadt nötig, die Boveristraße von 5. bis 8. Juli zwischen 21 bis 5 Uhr zu sperren. aph

