Mannheim. James Bond ist eine Figur, die viele Mythen umweht: 007 ist charmant, eloquent und gewieft, kann aber auch brutal und chauvinistisch sein. Dieses Jahr feiert der Agent mit der Lizenz zum Töten seinen 60. Geburtstag. Ein guter Grund zum Feiern. Aus diesem Grund hat der Mannheimer Morgen gemeinsam mit dem Cinemaxx in Mannheim gestern eine „Bond Night“ mit vielen Highlights auf die Beine gestellt. MM-Chefredakteur Karsten Kammholz, lud die Bond-Experten Andreas Pott, dem Präsidenten des James Bond Club Deutschland sowie Dr. Sascha Keilholz, Geschäftsführer des Internationalen Filmfestivals Heidelberg Mannheim zu zwei kurzweiligen Talkrunden über die Filmreihe im Allgemeinen und die Figur im Besonderen ein.

Zudem zeigte das Kino den rund 70 Zuschauerinnen und Zuschauer den Klassiker „Goldfinger“, dem dritten Film der Reihe aus dem Jahr 1964 mit Sean Connery in der Hauptrolle. Zum Abschluss des Abends schauten sich die Fans „Skyfall“ mit Daniel Craig als Bond an. Zwischendurch konnten das Publikum in der Pause einen Martini genießen. Das Rezept des Drinks stammte original aus dem Film „007 jagt Dr. No“ und wurde, ganz stilecht, geschüttelt und nicht gerührt, serviert.