Bombenverdachtspunkte in Feudenheim erweisen sich als Schrottteile

Mannheim. Die beiden Bombenverdachtspunkte im Mannheimer Stadtteil Feudenheim haben sich nicht bestätigt. Es habe sich dabei lediglich um alte Schrottteile gehandelt, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Verdachtspunkte auf der Maulbeerinsel in der Nähe der Schleuse Feudenheim seien von den Experten am Vormittag untersucht worden, die schließlich Entwarnung gaben. Weitere Maßnahmen seien nicht erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beiden Verdachtspunkte wurden vergangenen Freitag entdeckt. Hätte sich der Verdacht bestätigt, wäre die umliegende Wohngegend aufgrund einer Entschärfung von einer Evakuierung betroffen gewesen.