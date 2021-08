Bombendrohung: Eiscafé geräumt

Nach einer Bombendrohung am Freitagnachmittag ist ein Eiscafé in der Innenstadt geräumt worden. Ein unbekannter Anrufer hatte nach Polizeiangaben gegen 14.45 Uhr über den Notruf vermeldet, dass sich in dem Lokal in Quadrat O 4 eine Bombe befinden würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem das Gebäude auf den Planken, in dem sich ein weiteres Ladengeschäft sowie Büroräume befinden, geräumt und die Umgebung abgesperrt war, wurden bei der anschließenden Durchsuchung keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden. Nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahmen wurde das Gebäude wieder freigegeben. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. pol/kpl