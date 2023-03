Börse für Ausbildung

Mehr als 70 Unternehmen haben sich angemeldet, um bei der Ausbildungsplatzbörse der Friedrich-List-Schule dabei zu sein. Es ist bereits die achte Veranstaltung dieser Art, die am Mittwoch, 29. März, zwischen 9 und 12 Uhr, in den Räumlichkeiten der FLS in C 6 stattfindet. Von Firmenseite mit dabei sind vor allem, aber nicht nur die Partner der FLS in der dualen Ausbildung. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich über einen Ausbildungsplatz oder ein Duales Studium direkt bei den Unternehmen zu informieren. Eine Übersicht der bereits feststehenden Betriebe findet sich auf der Homepage der Schule unter fls-mannheim.de. Um Anmeldung wird gebeten unter der E-Mail m.friedrichs@fls-mannheim.de. bhr

