Mannheim. Die linke Fahrzeugseite eines BMW 3er ist am Samstagmittag zwischen 11.15 und 13 Uhr mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug des 55-jährigen Besitzers auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Neckarauer Straße. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Tel. 0621/833970 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1