BMW-Fahrer eingeklemmt

Ein 29-Jähriger ist bei einem Autounfall am Donnerstagabend in seinem BMW eingeklemmt und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, besteht der Verdacht auf ein illegales Straßenrennen als Unfall-Ursache.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall, als der Mann mit seinem 3er-BMW in der Untermühlaustraße stadteinwärts unterwegs war. An der Ampel in Höhe der Hansastraße fuhr er beim Umschalten auf Grün mit quietschenden Reifen los. Anschließend wechselte er mehrfach von der linken auf die rechte Fahrspur, um Fahrzeuge zu überholen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen einen geparkten Kleinlaster und wurde gegen eine Hauswand geschleudert.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der BMW des 29-Jährigen wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf rund 25 000 Euro geschätzt. pol/afs

