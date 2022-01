Blut spenden im Dorint

Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Blutspenden. Interessierte können das an diesem Montag, 10. Januar, zwischen 14.15 Uhr und 19.30 Uhr im Dorint-Hotel machen, teilt das Rote Kreuz mit. Im Vorfeld muss ein Termin online über terminreservierung.blutspende.de reserviert werden, heißt es.

Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von Patienten dringend benötigt, heißt es in der Mitteilung. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut können allerdings keine Reserven aufgebaut werden.

Spenden dürfen Menschen, die die 3G-Regel erfüllen – also geimpft genesen oder getestet sind – und diese nachweisen können. Um Wartezeiten und größere Ansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests vor Ort angeboten werden, heißt es in der Mitteilung. Nach einer Impfung gegen das Virus können Interessierte, vorausgesetzt sie fühlen sich wohl, am Folgetag Blut spenden. Wer spendet, sollte demnach gesund sein und sich fit fühlen. seko