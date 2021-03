Inzwischen steht fest: Der Corona-Erreger Typ SARS-CoV-2 attackiert nicht nur die Lunge. Schließlich entwickeln Covid-Patienten oftmals neben Atemproblemen noch ganz andere (Langzeit-)Störungen – von Geruchsverlust über extreme Müdigkeit bis zu Muskelschwäche. Eine Fallstudie, an der sich auch Neurologen der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) beteiligten, ging der Frage nach, ob sich bei Menschen mit Multipler Sklerose (MS) eine SARS-CoV-2-Infektion auf die chronisch entzündliche Nerven-Erkrankung auswirkt oder Komplikationen begünstigt. Zumindest in dem untersuchten Einzelfall geben Forscher Entwarnung.

Kooperation mit Basel

MS gehört zu den Autoimmunerkrankungen des Zentralen Nervensystems (ZNS) – will heißen: Das Immunsystem greift den eigenen Körper mit der Folge an, dass Nervenfasern geschädigt und dadurch Impuls- Weiterleitungen beeinträchtigt werden. Ein wissenschaftliches Team der UMM und des Universitätshospitals Basel, das vor einigen Monaten neue Erkenntnisse über eine Achse zwischen Darmflora und Multiple-Sklerose-Entzündungsherden im ZNS publiziert hat, untersuchte aktuell das Gehirn einer im Alter von 67 Jahren an Covid-19 verstorbenen MS-Patientin. Wie die Universitätsmedizin Mannheim mitteilt, stellte sich bei den feingeweblichen Analysen heraus, dass die Blut-Hirn-Schranke anders als bei fehlgeleiteten Immunzellen den Übertritt des Virus in das Gehirn verhindert und somit als wichtige Barriere funktioniert hat.

Die aus der Schweiz stammende Patientin hatte an einer chronisch fortgeschrittenen Multiplen Sklerose gelitten, die Schädigungen (Läsionen) an typischen Stellen im Hirngewebe hinterließ. Alle histologisch inspizierten Herde erwiesen sich jedoch als chronisch inaktiv. Wie der Neurowissenschaftler und UMM-Oberarzt Lucas Schirmer als einer der beiden Hauptautoren der Fallstudie erläutert, sind keine Anzeichen dafür entdeckt worden, dass die Biomembran (Myelinhülle) der Nervenzellen angegriffen wurde oder Immunzellen einsickerten: „Daraus können wir schließen, dass bei dieser Patientin die Infektion mit SARS-CoV-2 nicht zur Reaktivierung der MS geführt hat“, erklärt er. Anders ausgedrückt: Bei der untersuchten Patientin führte die SARS-CoV-2-Infektion zu keinem erneuten Ankurbeln ihrer speziellen Nervenerkrankung. Allerdings, so betonen die Wissenschaftler, müssten weitere Studien klären, ob dies auch für Covid-Patienten mit einer aktiv verlaufenden Multiplen Sklerose gilt beziehungsweise für andere Autoimmunerkrankungen des Zentralen Nervensystems zutrifft.