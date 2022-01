Blues-Legende Jim Kahr rockt im Mannheimer Capitol

Mannheim. Der US-amerikanische Gitarrist und Sänger Jim Kahr ist immer ein gern gesehener Gast im Mannheimer Capitol: Der Blues-Altmeister ist am Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, auf der Bühne des ehemaligen Lichtspielhauses „Back in Mannheim“ zu erleben - zurück in der Quadratestadt. Der in Chicago geborene Kahr, Jahrgang 1952, war als junger Leadgitarrist der Band von Blues-Legende John Lee Hooker 1976 nach Deutschland gekommen und lebte dann in den 1980ern jahrelang in Mannheim. Und wenn er hierher zurückkehrt, ist das immer ein guter Grund, den Blues genüsslich zu Feiern. Der Eintritt kostet 26,20 Euro, Karten gibt es unter Tel. 0621/3367333. Online sind Tickets für 28,20 (plus Gebühr) erhältlich. Online-Tickets:eventim.de

