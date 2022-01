Mannheim. Der US-amerikanische Gitarrist und Sänger Jim Kahr ist immer ein gern gesehener Gast im Mannheimer Capitol: Der Blues-Altmeister sollte am Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, auf der Bühne des ehemaligen Lichtspielhauses „Back in Mannheim“ zu erleben sein - zurück in der Quadratestadt. Sein Konzert muss allerdings dieses Mal ausfallen.

