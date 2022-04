Blühendes Leben

Am vorletzten Wochenende habe ich meine Lantane aus dem Keller geholt. Wandelröschen nennt man sie auch. Es ist ein schönes kleines Bäumchen. In den letzten Jahren schmückt meine Lantane unsere Terrasse mit zierlichen orangefarbenen Blüten, die ganz leicht duften. In ihrer Krone spielt sich im Sommer ein großartiges Leben ab. Bienen und andere Insekten kommen und laben sich an dem Nektar der Blüten. Meine Lantane ist ein Lebensbaum.

Nur dieses Jahr habe ich einen Schreck bekommen. Die Blätter schwarz, der Boden trocken, manche Äste verholzt. Kein Leben mehr, fürchtete ich. Ich habe mein Bäumchen auf die Terrasse gestellt und gegossen. Seither warte ich, dass es sprießt, die ersten grünen Tupfer erkennbar werden und sich der Weg des Lebens doch wieder auftut.

Mein Wandelröschen ist ein treffendes Bild dieser Zeit, so mitgenommen und ausgelaugt, wie es dasteht. Es erinnert mich an die eigene Kraftlosigkeit in einer Welt, die seit Jahren von einer Krise in die nächste rauscht. Es erinnert mich an die Not vieler Menschen, die zuletzt ihren Arbeitsplatz verloren haben oder ihr Unternehmen aufgeben mussten. Es erinnert mich noch viel mehr an die zerschossenen Städte in der Ukraine. Es erinnert mich an die Macht des Todes und des Verderbens, das so viele Menschen gerade erreicht. Aber wer, aber was tröstet in dieser Zeit?

In diesen Tagen tut sich auch der Weg nach Ostern deutlich auf. Wir sind schon ein gutes Stück vorangekommen. Passions- und Fastenzeit sind auf ihrer Höhe. Nun wird die Zeit kurz. Im Glauben keimt Hoffnung auf, weil Gott mit dem Ostertag neues Leben verspricht.

Vor dem Strahlen des Ostermorgens aber liegt noch der schwarze Karfreitag, Tag des Todes Jesu. Dieser Tag ist die größte Hürde auf dem Weg zum Leben. An ihm wird alle Angst und Sorge vor der Zukunft und aller Schmerz über geschlagene Wunden und bittere Tode noch einmal greifbar. Ja, das Leben in dieser Welt ist bedroht. Sogar das Leben Gottes. So keimt auf unserem Weg neben der Hoffnung die bange Frage: Wird es überhaupt ein Ostern geben, ein Auferstehen, neues Leben?

Die Bibel erzählt in ihren zahlreichen Geschichten, wie schwer die Wege zuweilen zum Leben sind und mit wie viel Not gepflastert. Das ist heute nicht anders als damals. Über die Zeiten hinweg sehnen wir uns nach Rettung und Bewahrung. Wir sehnen uns danach, dass Gott dem Verderben seinen Lebensatem entgegensetzt, uns damit tröstet und alles neu macht. Was aber hilft mir, wenn ich das Verderben auf meinem persönlichen Lebensweg ganz konkret spüre und sehe doch keinen Gott?

Zu meiner Lantane kehre ich zurück, meinem Wandelröschen: ein kurzer, behutsamer Blick auf das Wunder des Lebens, österliche Ahnung auf das, was kommt. Wo wir uns nämlich ein kraftvolles Auftreten wünschen, schenkt Gott uns in Glauben und Hoffen ein stilles Entdecken. So ging es mir am Abend des letzten Montags.

Da war es endlich so weit. Eine erste, noch ganz unscheinbare Knospe an meinem Bäumchen. Jetzt weiß ich es: Das blühende Leben wird kommen, und zwar mit Macht, und ich kann sprechen mit dem Apostel Petrus: Du, Gott, hast mir kundgetan die Wege zum Leben; du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht (Apg 2,28).

Maximilian Heßlein

Wirtschafts- und Sozialpfarrer

Kirchlicher Dienst in der

Arbeitswelt (KDA)