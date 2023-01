Bloomaul und Mannheimer Markthändler Gerold Falter verstorben

Gerold Falter. © Schwöbel

Mannheim. „Früchte und freche Sprüche“ titelte der „MM“ zum 90. Geburtstag von Gerold Falter, dem ehemaligen Markthändler und Träger des Bloomaulordens. Damals, im April 2020, erklärte der Ur-Mannheimer noch, dass es ihm „ganz gut“ gehe. In den letzten Monaten haben jedoch seine Kräfte nachgelassen. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

Im Gespräch mit der Redaktion berichten Angehörige, dass der allein lebende Witwer im zurückliegenden August schweren Herzens in Wallstadt das Carl-Benz-Seniorenzentrum, eine Einrichtung für betreutes Wohnen, verlassen hat. Weil seine Nichte und deren Ehemann in Wald-Michelbach zuhause sind, wurde er in einem dortigen Pflegeheim versorgt.

Den Bloomaulorden – 1993 verliehen – hat er stets als Krönung seines Lebens empfunden. Umso schmerzlicher war es für ihn, dass er wegen eingeschränkter Mobilität und massiver Hörprobleme in den letzten Jahren nicht mehr den monatlichen Bloomaul-Stammtisch besuchen konnte.

In Mannheim sei er bekannt wie „ein bunter Hund“, hat er gern gesagt. Die Menschen kannten ihn als Markthändler, der nicht nur heimisches Obst und Südfrüchte bester Qualität verkaufte, sondern dazu Kurpfälzer „Sprich“ gratis „eintütete“ und schräge Witze erzählte.

Zuletzt Vorsitzender der Markthändler

Falter galt auf dem Mannheimer Wochenmarkt als Institution – auch weil er mehr als zwei Jahrzehnte im Vorstand und zuletzt als Vorsitzender der Markthändler unverblümt im Rathaus den Mund auftat. Als er sich nach 40 Jahren beruflich zurückzog, schrieb der „MM“, dass Gerold Falter vom Wochenmarkt genauso schwer wegzudenken sei wie der Brunnen auf dem G 1-Platz.

Eigentlich hatte er eine Lehre als Schreiner absolviert. Der besseren Bezahlung wegen arbeitete er zehn Jahre bei Benz im Akkord am Fließband. Weil ihm in der Lackiererei Dämpfe gesundheitlich zu schaffen machten, suchte er eine Alternative und half am Marktstand, den die Eltern seiner Frau betrieben. Schon bald hatte er mit seiner Ehefrau Ruth, die schon vor Jahren gestorben ist, einen eigenen Stand. Das bedeutete, dass im Winter der Wecker um vier Uhr, im Sommer um drei Uhr für den Einkauf auf dem Großmarkt klingelte. Obwohl ihm Job und Selbstständigkeit viel abverlangten, engagierte er sich politisch als Bezirksbeirat der „Mannheimer Liste“.

Im Ruhestand zog es ihn zum Wasser. Was in seiner Jugend mit einem Schlauchbötchen begonnen hatte, mauserte sich zum Motorboot. Auch wenn er das Schippern liebte, so fühlte sich Gerold Falter mit dem Herzen vor allem in Wallstadt „dahäm“. (Bild: Schwöbel)