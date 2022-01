Blitzer steht in Flammen

Ein Blitzer-Anhänger in der Innenstadt hat in der Nacht auf Montag Feuer gefangen geraten. Nach Angaben der Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr. Die brennende mobile Anlage zur Geschwindigkeitsmessung, die in der Bismarckstraße in Höhe des Quadrats A 5 stand, konnte rasch gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Es werden Zeugen gesucht: 0621/1 25 80.

Erst in der vergangenen Woche hatten Unbekannte ein Attentat auf einen Blitzer-Anhänger verübt. Das vordere Sichtfenster des Geräts, das in der Theodor-Heuss-Anlage auf Höhe des Soccercenters in Richtung Innenstadt stand, wurde komplett mit Farbe beschmiert, so dass es vorübergehend unbrauchbar wurde. Auf das Gehäuse des Blitzers wurden am Donnerstag außerdem Beleidigungen gekritzelt. pol/mik/lok