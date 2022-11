Blitzeinbruch in Juweliergeschäft in Mannheimer Quadraten - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen bei einem Blitzeinbruch in ein Mannheimer Juweliergeschäft Schmuck erbeutet. Nach Angaben der Polizei fuhren die Täter gegen 3.45 Uhr mit einem Auto in das Schaufenster des Juweliers in den P-Quadraten, entwendeten den Schmuck und flüchteten. Daraufhin wurde sofort eine Großfahndung eingeleitet. Der Wert der Beute ist noch unbekannt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die ersten Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1