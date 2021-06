Blick in den Himmel

Es wird Sommer. Ich staune, wie schnell Inzidenzwerte sinken können. Selbst skeptische Gemüter wie ich schöpfen in den letzten Tagen Hoffnung auf einen entspannten Sommer und blauen Himmel und lassen sich anstecken von Carolin Kebekus’ und Karl Lauterbachs Duett La Vida Sin Corona: „Der Sommer, der Sommer, der Sommer wird gu-hut, wird gu-hut.“ (https://www.youtube.com/watch?v=gP-KmiLC6NY, abgerufen am 2.6.21)

Was steht ihr da und schaut in den Himmel? Diese Frage wird den Freunden Jesu gestellt, die staunend der Wolke hinterherschauen, die den Auferstandenen in den Himmel trägt. Jesus kehrt zurück zu Gott in den Himmel. Denn Gott wohnt im Himmel. Das ist alte biblische Überzeugung. Gott im Himmel. Vater und Mutter im Himmel.

Ich weiß natürlich auch von Lichtjahren und Marssonden, aber mal ehrlich: Wo soll er sonst wohnen? Ja, in den Herzen der Menschen wohnt er natürlich auch. Aber Hand aufs Herz: Unsere Herzen sind zwar ein schöner Ort und für Gott irgendwie durchaus angemessen, aber letztendlich für Gott dann doch zu klein, denn er ist größer als alles, was wir tun, denken und fühlen. Ich hoffe, da können Sie mir zustimmen.

Egal, wo Sie den Sommer verbringen werden, im Harz, an der Ostsee, in Italien oder auf Balkonien – der Himmel spannt sich über Sie aus. Falls Sie am Meer stehen werden, genießen Sie vielleicht auch die Weite des Horizonts. Nur der Himmel ist größer und weiter. Da allein ist genug und angemessen Raum für Gott.

Über alles ausgespannt

Der Himmel ist natürlich nicht einfach ein starres Luftgemisch, aus dem es dann und wann regnet oder schneit. Nein, der Himmel ist der Ort, der sich über alles ausspannt: über alle menschlichen Kleinlichkeiten, Unterlassungen und Fehltritte, genauso über alle Sorgen, Ängste und Nöte, aber auch über alle Freuden, alles Gelingende und Mutmachende. Der Himmel wölbt sich verlässlich über alles. Er nimmt kein Ende, weder zeitlich noch räumlich.

„Was steht ihr da und schaut in den Himmel?“ Mit dem Staunen und dem Austausch über das Staunen beginnt die Apostelgeschichte und damit die Geschichte, wie sich das Evangelium in der Welt ausgebreitet hat. Die Menschen blicken staunend in den Himmel. Und sie reden darüber.

Herz weitet sich

Der Blick in den Himmel macht auch das Herz weit und das Gemüt gelassen. In ihrem Ratgeber „simplify your life“ (Frankfurt 172016, S. 243) empfehlen Werner Tiki Küstenmacher und Lothar Seiwert mindestens einmal am Tag mindestens fünf Sekunden lang in den Himmel zu schauen. Das entlaste und nehme Druck von der Seele.

Es ist Sommer, und es ist Zeit, in den Himmel zu blicken. Sie werden Unterschiedliches sehen: Gewitterwolken, Schönwetterwolken, einen strahlend blauen Himmel ohne ein einziges Wölkchen. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Blick. Spüren Sie nach, wie sich Ihr Herz weitet und Gelassenheit wächst. Und dann erzählen Sie den Menschen um sich herum, worüber Sie staunen.

Vor 2000 Jahren hat sich auf diese Weise das Evangelium ausgebreitet. Heute brauchen wir zwar kein neues Evangelium, aber neuen Austausch, Nähe und Interaktion. Einen erholsamen Sommer, trotz allem, wünscht Ihnen Ihre

Maibritt Gustrau, Pfarrerin der Evangelischen ChristusFrieden-Gemeinde