Bleibt die Kirche im Dorf?

Im Internet gibt es alles.“ Das hat vor ein paar Jahren mal ein Erstklässler zu seinen Freunden in der Pause gesagt. Das hat mich nachdenklich gemacht. „Da klickst du einfach drauf, was du haben willst, und bald ist es da.“ Ich habe mir vorgestellt, wie er sich das denkt, das Internet. Wo die Dinge herkommen und wie zu uns nach Hause. Irgendwie müssen aus den Bildern ja echte Dinge werden. Was ist schon real? Angst und Mut können genauso echt sein wie ein Computer, Kleider oder andere Sachen, die man über das Internet kaufen kann. Heute gibt es sogar echte Räuber im Internet – und Krieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Natürlich verändert sich noch mehr, wenn vieles ins Internet wandert. In immer mehr Orten kommt eine Veränderung an, die woanders längst Realität ist. Bei uns im Ort schließen beide Bankfilialen. Ein weiteres Geschäft ist geschlossen. Vieles stimmen wir mit unseren Klicks ab – freiwillig und unfreiwillig. Das eine werden wir vermissen, das andere nicht.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Kirche gibt es auch im Netz: Internetseiten, Netzseelsorge, Videoclips und Online-Gottesdienste. Das ist hilfreich, doch alles passt für mich nicht in virtuelle Welten. Es geht bei allem darum, wie wir Begegnungen möglich machen. Denn wir Menschen leben davon. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat das auf den Punkt gebracht: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Kirche ist unabhängig von ihrer Organisation ein Netzwerk von ganz unterschiedlichen Christen und Christinnen sowie Gemeinden. Es beruht darauf, dass Gott und Menschen miteinander Gemeinschaft haben, daraus Kraft schöpfen und so Orientierung finden. Das geht besonders gut, wenn sie sich an einem Ort treffen. Dafür und auch für die Seelsorge an Geburtstagskindern und Sterbenden ist eine Organisation notwendig, genauso für das gemeinsame Singen und Feiern und das Gebet am Sonntagmorgen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. So hätte ich noch vor wenigen Monaten gesagt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Doch manchmal frage ich mich in letzter Zeit, ob das Amen in der Kirche noch sicher ist. Denn Gemeinden fragen sich: Wie bleiben wir? Braucht unser Netzwerk aus Christen nicht Geben und Nehmen? Müssen sich Gemeinden wirklich spezialisieren, um unterschiedliche Menschen anzusprechen? Muss sich Kirche fragmentieren, um bei den Menschen zu sein? Sind wir so etwas wie eine Bankfiliale? Da liegt die Frage nahe: Bleibt die Kirche im Dorf? Denn neben demografischen Veränderungen stimmen auch Mitglieder mit den Füßen ab. Sie treten aus, wollen einfach Geld sparen oder sind enttäuscht über das Versagen kirchlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Oder ihre Seele kann nichts damit anfangen, dass man mit anderen für die Welt beten und als Christ leben kann.

Christliche Gemeinden ohne Gemeindehäuser und Kirchengebäude kann es vielleicht noch geben. Und Gott kann sogar Menschen verbinden, die immer weniger Gemeinschaft haben und wenig auf Kooperation angewiesen sind. Aber Kirche ohne Menschen, die ihrer Gemeinschaft Herz geben und ihren Glauben punktuell gemeinsam leben, kann ich nicht denken. Darum höre ich die Frage „Bleibt die Kirche im Dorf?“ auch danach, ob noch jemand das Amen spricht – sonntags in der Kirche und nicht allein. Grüß Gott und nach den ersten vier, fünf Corona-Wellen auf Wiedersehen!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Jan Rohland

Pfarrer der Evangelischen

Gemeinde Lützelsachsen