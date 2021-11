„Bleib deinem Becher treu!“ - kostenloser Mehrwegbecher zum Heißgetränk in Mannheim

Mannheim. Vom 1. Dezember an gibt es bei verschiedenen Partnern der Kampagne „Bleib deinem Becher treu!“ den Mannheimer Mehrwegbecher kostenlos zum Heißgetränk zum Mitnehmen dazu. Mit der Aktion, die von der Mannheimer Klimaschutzagentur initiiert wird, soll der Mehrweg-Gedanke weiter verbreitet und gleichzeitig die lokale Gastronomie unterstützt werden.

Weihnachtstee, Kaffee oder Glühwein: Einwegbecher verursachen jährlich bis zu 180 Tonnen Müll. Deswegen verschenkt die Klimaschutzagentur im Advent den „Bleib deinem Becher treu!“-Kampagnenbecher. Im Gegenzug kann in den teilnehmenden Geschäften für die Vesperkirche gespendet werden. Dazu steht an jedem Tresen ein Spendenbecher, der auf die Sammelaktion aufmerksam macht. Den Anfang macht die Klimaschutzagentur mit einer Tauschaktion am Mittwoch, 1. Dezember, von 6.30 bis 8.30 Uhr im Hauptbahnhof. Wer mit einem Einwegbecher entdeckt wird, wird eingeladen sein, Getränk direkt umzuschütten und den Kampagnenbecher künftig zu nutzen. Alle eingesammelten Becher werden bei einer Kunstaktion weiter genutzt.

Unter anderem beteiligen sich das Café Bolands und das Café Brue, Eddies Unverpackt-Laden sowie fünf Filialen der Bäckerei Zorn an der Aktion im Advent. Wo und wann ein Gratis-Mehrwegbecher zum Heißgetränk zu ergattern ist, wird ab Dienstag, 30. November auf dem Instagram- und Facebook-Kanal der Klimaschutzagentur bekanntgegeben: @Klimaschutzagentur.Mannheim. Eine Gesamtübersicht der Teilnehmenden gibt es dann unter www.klima-ma.de.