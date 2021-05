Blasek neuer Saturn-Chef

Frank Blasek ist neuer Geschäftsführer von Saturn Mannheim. Dies teilte das Unternehmen mit. „Ich freue mich riesig auf Mannheim und auf die verantwortungsvolle Aufgabe“, sagt der Einzelhändler mit mehr als 35 Jahren Branchenerfahrung. Blasek hatte ein eigenes TV- und HiFi-Geschäft, ehe er 2004 bei MediaMarkt anfing. Als Bereichs- und Verkaufsleiter sammelte er auch in Ludwigshafen Erfahrungen. Auf seine Führungsrolle bereitete er sich unter anderem bei Saturn in Köln vor. Sein Ziel sei es, Saturn Mannheim mit seinem Team ein persönliches Gesicht zu geben und in der Region die zentrale Anlaufstelle für Technik, Service und vor allem für Kundenzufriedenheit zu sein. red/stp

AdUnit urban-intext1