Bläser spielen im Teehaus

Mit einer „Matinee im Grünen“ meldet sich die Mannheimer Bläserphilharmonie aus der Corona-Pause zurück. „Der Zusammenhalt im Orchester sowie im Vorstand ist nicht geschmälert durch die Pandemie“, so Sprecherin Melanie Moll. Man versuche alles, um wieder spielen und proben zu können. Da die Auflagen bisher für das gesamte Orchester noch sehr streng seien, starte man erstmal wieder mit Kammermusik in der schönen Atmosphäre des Chinesischen Gartens im Luisenpark. Dort lädt die Mannheimer Bläserphilharmonie jetzt ein zu einer Stunde Musik im Grünen, und zwar an den Sonntagen 11. Juli, 18. Juli und 25. Juli jeweils um 10.30 Uhr. An diesem Sonntag präsentiert das Blechbläserquintett „Delta Brass“ eine sommerlich-unterhaltsame Mischung aus luftigen Stücken für Blechbläser, im Zentrum steht eine Suite aus der West Side Story von Leonard Bernstein. Eine Sitzplatzreservierung ist aufgrund der bestehenden Hygienebedingungen nötig. Telefonische Reservierung ist unter der Nummer 0172/3011724 direkt im Teehaus möglich.

Es gibt aber noch mehr Musik in den Parks. Die Band „Andy King & the Memphis Riders“ spielt am Sonntag, 11. Juli, von 15 bis 17 Uhr auf der Seebühne. Die Formation von Andy King will an die legendären Las Vegas Shows von Elvis Presley anknüpfen. Zur gleichen Zeit gastiert im Herzogenriedpark in der Konzertmuschel in der Reihe „Brandherd goes Muschel“ die Band „Isles Of Mars“ mit Hardrock der späten 1960er und frühen 1970er Jahre. pwr